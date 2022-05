Mourinho: “Giocare il giovedì non è stato facile. Vincendo la coppa ne sarà valsa la pena”

A pochi giorni dalla finale di Tirana contro il Feyenoord, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Jose Mourinho che si è soffermato sul significato di questa partita: “Per me ha sempre lo stesso significato, non cambia, anche se la storia e il prestigio delle competizioni è diverso. Questa per me è la più importante, le altre lo ho già giocate, questa no”

Alla domanda se questa finale può avere un significato sul percorso di crescita della sua Roma il tecnico esclama: “Abbiamo fatto 14 partite in Conference, iniziando ad agosto, abbiamo viaggiato tanto e giocando partite difficili, soprattutto in trasferta. Poi con Vitesse, Bodo e Leicester tutto è cambiato, viste le gare a eliminazione diretta. Giocare di giovedì e poi tornare in campo in Serie A non è stato facile, abbiamo perso punti per questo. Quando guardo la classifica vedo che dopo le gare europee e con gli errori arbitrali abbiamo perso qualcosa. Se però riusciremo a vincere il trofeo ne sarà valsa la pena. Ma dobbiamo vincere”. Sul Feyenoord invece Mourinho replica: “Loro hanno il grande vantaggio di aver finito il campionato, noi dovremo giocare contro il Torino una gara importante. Difficile risparmiare i giocatori, loro andranno in Portogallo in ritiro e saranno concentrati solo su quello. Ma prima di una finale devi sempre dimenticare questi piccoli problemi. Tutti vogliono giocare e vincere queste sfide. Non ci saranno svantaggi per noi”.

Foto: Twitter Roma