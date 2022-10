Mourinho: “Gara sufficiente per non perdere. Volevo vincere come il Napoli, due tiri un gol”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, José Mourinho ha così commentato la sconfitta per 1-0 contro il Napoli: “Abbiamo fatto una prestazione sufficiente per non perdere la partita, ma volevo vincerla. Nello stesso modo loro: un paio di tiri in porta e un gol”.

Foto: Twitter Roma