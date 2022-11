Mourinho furibondo con un calciatore della Roma: c’è un indiziato

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo, José Mourinho non ha nascosto il suo disappunto sull’atteggiamento di un calciatore. I giallorossi sembravano aver risolto la partita al Mapei grazie alla rete di Abraham, arrivata su assist di Mancini, a 10 minuti dalla fine. Dopo neanche cinque minuti, però, la doccia gelata: il pareggio di Pinamonti è giunto grazie al taglio di Laurientè in profondità. E forse è proprio su questo episodio, ma non solo, che si sono concentrate le parole dell’allenatore portoghese: “Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché l’atteggiamento era top. L’errore fa parte del gioco, l’atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace”. Colui che avrebbe tradito l’allenatore portoghese con il suo atteggiamento è Rick Karsdorp. L’esterno olandese, entrato in campo nel corso della ripresa al posto di Celik, non ha fornito una buona prestazione, perdendo molti duelli individuali in difesa e sbagliando vari cross. Ma il feeling tra i due si era già incrinato nel derby, quando il terzino olandese è stato sostituito al ventesimo del secondo tempo per lasciare il posto a El Shaarawy nel derby. L’esterno non l’ha presa affatto bene: dopo aver letto il suo numero sul tabellone ha fatto qualche smorfia di disappunto ed è uscito dal campo a testa bassa. Ma non solo, non ha dato il cinque a nessuno ed è andato diretto negli spogliatoi senza proferire parola.

Foto: Karsdorp Twitter