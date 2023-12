Mourinho: “Fiorentina avversario di qualità. Thiago Pinto? Per me è la Roma”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera allo stadio “Olimpico” contro la Fiorentina: “È stata una settimana buona, abbiamo potuto lavorare molto sull’alta intensità, aspetto che di solito non possiamo curare quando giochiamo tante partite in una settimana. Su Smalling non ci sono evoluzioni, mentre Kumbulla sta cominciando nuovamente ad allenarsi con noi, seppur con qualche limitazione. Se tutto dovesse andar bene, credo che potrà cominciare a sedersi in panchina e darci un contributo o per la gara di Napoli, o per la prima del nuovo anno. Renato Sanches e Pellegrini che sono reduci da infortuni recenti, hanno svolto una buona settimana di lavoro. Era da tempo che non lavoravamo con la squadra al completo”.

Sulla Fiorentina: “È un avversario di grande qualità con tante opzioni in rosa, in coppa contro il Parma ha vinto senza diversi giocatori che domani scenderanno in campo. La Fiorentina è un’ottima squadra con una propria identità, giocano per i nostri stessi obiettivi. Mi aspetto una partita molto difficile”.

Sulle parole di Thiago Pinto: “Per me Thiago Pinto è la Roma: quando parla lui, è come se parlasse la Roma. In quel momento, ho percepito che fosse la società a parlare. Non mi aspetto sostegno dalla società quando sbaglio. Tuttavia, quando utilizzo parole equilibrate e non sbaglio, mi ha fatto piacere che la società ha dimostrato la sua presenza. Mi ha dato equilibrio emozionale per quella partita”.

Foto: Instagram Mourinho