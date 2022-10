Mourinho: “Fatichiamo a concretizzare, ma oggi dobbiamo segnare e vincere”

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Lecce: “Per vincere le partite dobbiamo segnare. Noi creiamo tante occasioni, ma in questo momento facciamo fatica a concretizzare. L’obiettivo è segnare e vincere. Si allenano tutti bene: è giusto fare un po’ di rotazione per mettere gente fresca rispetto alla sfida di Europa League. Belotti è pronto per dare il suo contributo, non necessariamente gol ma anche lavoro e spazi da creare per i compagni. Pellegrini è più offensivo rispetto a Matic. A noi dall’inizio della stagione ci manca sempre qualcuno, solo con l’Inter ho deciso chi giocare. Lorenzo è un giocatore importante per noi”.

Foto: Twitter Roma