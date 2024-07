Mourinho: “Era importante riuscire a sopravvivere. In questo periodo è difficile fare gare ufficiali”

Il Fenerbahce si è qualificato per il terzo turno preliminare di Champions. A fine gara ha parlato il tecnico José Mourinho.

Queste le sue parole: “In effetti, tutto è importante in questo periodo. Lo scenario perfetto sarebbe avere tutti i giocatori con noi fin dal primo giorno. È difficile lavorare in queste condizioni. I giocatori sono tutti in situazioni diverse. L’unica cosa che posso fare è congratularmi con loro. Ferdi Kadioglu ha fatto solo 5-6 allenamenti ma ha giocato 80 minuti. Sapevo che la partita sarebbe stata difficile, ieri ho detto che dovevamo sopravvivere. Il nostro avversario è una buona squadra e ci ha messo in difficoltà. Siamo rimasti calmi. Dopo l’1-1, tutto era nelle nostre mani, non abbiamo avuto difficoltà. Abbiamo passato il turno e siamo riusciti a sopravvivere”

Foto: twitter Fenerbahce