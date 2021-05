“Mourinho è stato esonerato per motivi economici”. La rivelazione di Paul Stewart, ex Tottenham

Intervistato da Football Fan Cast, l’ex calciatore del Tottenham, Paul Stewart, ha parlato dell’esonero di Mourinho dichiarando anche i motivi dell’allontanamento: “Probabilmente abbiamo fatto un passo indietro negli ultimi due anni a livello di rendimento. Abbiamo assunto José Mourinho per licenziarlo una settimana prima di una finale di coppa. Da quello che mi è stato detto, è stato mandato via a causa dell’alto ingaggio e dei bonus che la società avrebbe dovuto pagargli in caso di qualificazione alla prossima Champions League”.

Foto: Twitter Tottenham