Mourinho e Rui Patricio donano maglie autografate in beneficenza per i bambini di Trofa

Gesto di solidarietà da parte di José Mourinho e Rui Patricio che hanno donato le loro maglie della Roma autografate a un’asta di solidarietà a favore delle famiglie bisognose di Trofa, un piccolo comune vicino Porto, in Portogallo.

L’iniziativa è stata organizzata da Tiago Velho, tecnico dell’AC Bougadense (il club di Trofa che milita nelle divisioni minori) che ha contattato la Roma e ottenuto immediatamente il sì del portiere della Nazionale e dello Special One. Le due maglie sono arrivate a destinazione. Con i soldi raccolti all’asta dalla vendita delle due magliette, verranno acquistati beni di prima necessità per organizzare una cena di Natale ai più piccoli e alle loro famiglie che versano in situazioni disagiate.

Certamente un bel gesto dei due portoghesi che renderà il Natale più felice a questi bambini in Portogallo.

Foto: Twitter Roma