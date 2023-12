Mourinho: “È mancata concretezza. Abbiamo creato tanto contro il muro di Torino”

José Mourinho, tecnico della Roma, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus: “Tanta personalità, è mancata un po’ di concretezza. Abbiamo creato più di quello che ci si aspetta contro il muro di Torino. Nel primo tempo sullo 0-0 siamo stati la squadra con più qualità di gioco colpendo anche un palo e creandogli problemi. Ci è mancato il gol. A inizio ripresa abbiamo preso un gol per due rimbalzi e dopo è diventato tutto più difficile contro una difesa così strutturata. Peccato perché il risultato poteva essere diverso, però sono contento di come l’abbiamo preparata, anche se ciò che conta di più sono i punti”.

Poi ha proseguito: “In casa ovviamente siamo una squadra più forte, ma non solo noi, per tutte le squadre con un tifo importante è così. Serve un grande rispetto per ciò che stiamo facendo, ci manca un po’ di personalità per imporsi con il nostro gioco anche in trasferta però la verità è che oggi non è successo. Siamo venuti a giocare contro una squadra che lotta per lo scudetto, super motivata dopo il risultato dell’Inter e abbiamo fatto una partita con coraggio, nel primo tempo la Juve era in difficoltà”.

Infine: “Non ci sono state grandissime opportunità ma Dybala ha avuto una grossa occasione e così anche Cristante. Sono contento della qualità del gioco, anche se il risultato è quello che interessa”.

Foto: Twitter Roma