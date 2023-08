Mourinho e Lukaku: dialoghi fitti. Hanno già lavorato insieme

Dopo un’estate a dir poco travagliata, potremmo essere arrivati alla svolta per ciò che riguarda la prossima destinazione di Romelu Lukaku. Come emerso dal The Athletic in mattinata, circa alle 8.00 italiane, anche in virtù dei movimenti estivi del Chelsea, che hanno visto a Londra l’arrivo di Jackson e Nkunku, la società londinese avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto o oneroso, più i costi delle commissioni. Complice anche un rapporto nei fatti inesistente con l’attuale tecnico dei “Blues“, dall’Inghilterra si continua a scrivere anche di un interesse da parte di Juventus e Tottenham, ma i rapporti tra Mourinho e Lukaku potrebbero giocare un ruolo decisivo in tal senso. I due infatti hanno già lavorato assieme: prima al Chelsea per una breve parentesi del 2013, poi al Manchester United nella stagione 2017-2018. Per questo in momento la Roma rappresenta l’opzione più concreta, vista e considerata anche la necessità per Mourinho di portare a Roma il tanto desiderato attaccante, sia per l’infortunio di Abraham, che per i numeri della scorsa stagione di Belotti, che al netto di un grande inizio con la Salernitana, non può rappresentare una garanzia per tre competizioni.

Foto: Instagram Belgio