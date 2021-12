Mourinho e l’Inter, notte Special e una certezza: nemici mai

José Mourinho contro l’Inter: già quella parolina, “contro”, stride terribilmente. Perché Mou non può essere per concetto contro l’Inter: è la sua vita calcistica, come minimo un pezzo fondamentale, il Triplete e poi quella fuga nella notte – tra le lacrime – destinazione Real. Aveva detto sì al Madrid, a prescindere dalla finale di Champions, il trionfo – a maggior ragione – non rimescolò le carte. Alle 18 Mou ritroverà l’Inter da avversario: ecco, da avversario può starci, nemici mai. Una Roma condizionata da molte assenze cercherà l’impresa, come minimo ci proverà: ne ha bisogno, dopo un’altra sconfitta a Bologna e all’interno di un processo di crescita. Ma lo Special One rivedrà un pezzo del suo luminoso passato in 90 minuto: ieri nessuna conferenza stampa di vigilia, oggi cercherà di far parlare il campo. Notte Special e una certezza: lui e l’Inter, nemici mai.

FOTO: Twitter Roma