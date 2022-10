Mourinho: “E’ la prima in classifica e lo sappiamo. Però qualche volta anche il favorito può perdere”

Conferenza stampa pre Napoli per José Mourinho. Il tecnico portoghese della Roma, infatti, ha analizzato la delicata sfida di campionato: “Dybala, Wijnaldum, Darboe e Celik non saranno con noi. Celik potrebbe rientrare nella prossima giornata di campionato. La condizione degli altri è buona, dopo tante gare di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro, abbiamo recuperato e allenato. Non c’è molto altro da dire. E’ la prima in classifica dopo dieci gare ed è una classifica che ha già un significato, questo lo sappiamo. Giochiamo contro i primi. Abbiamo il diritto di giocare, il diritto di pensare che vogliamo tanto giocare e dopo penso che l’opinione generale sia a favore del Napoli. Però qualche volta il favorito perde”. Su Kvaratskhelia: “Se passa davanti a me, magari lo posso calciare. Ora è troppo facile che tutti sono interessati, unica cosa che interessa è che è andato al Napoli. Il club ha fatto bene e ha un bravissimo giocatore. Magari anche lui ha scelto bene come piazza”.

Foto: twitter Roma