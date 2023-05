Mourinho: “Dybala e Wijnaldum non hanno nemmeno un minuto nelle gambe”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato delle condizioni di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum: “Se Dybala ha 30 minuti nella gambe? No, non lo ha nemmeno uno. Così come Wijnaldum”.

