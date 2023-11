Mourinho: “Dybala e Sanches non al top, ma non ci sono rischi”

José Mourinho ha presentato in conferenza Roma-Lecce di domani. “Sanches e Dybala non sono in condizioni ottimale, per secondo medici e preparatori non ci sono rischi. Sono in squadra domani e ci possono dare una mano. Tutti gli altri che sono fuori rimangono fuori. Il Lecce è una squadra di contropiede, sono fortissimi. Hanno gente molto veloce sulle fasce sia a destra che a sinistra. Hanno soluzioni per cambiare durante la partita. Hanno un bravo allenatore che sa organizzare la squadra dal punto di vista della costruzione. Ha perso una sola partita per numeri esagerati, quella contro il Napoli, per il resto ha fatto risultato o ha lottato fino alla fine. Domani non abbiamo Paredes, abbiamo mezzo Paulino e un terzo di Renato che ci aiuteranno domani. Le tre vittorie ci hanno messo in una posizione migliore, cercheremo di vincere e di avvicinarci di nuovo”. Foto: Twitter Roma