Mourinho duro: “Sono stanco, ma qualcuno sente la stanchezza prima della partita. Non mi è piaciuto l’atteggiamento”

È un Mourinho molto duro ai microfoni di Dazn al termine della gara pareggiata all’ultimo respiro con l’Udinese: “È stata una partita non diversa da quello che mi aspettavo, sapevo che sarebbe stata così. E dopo un paio di minuti avevo capito che non mi ero sbagliato. Siamo entrati nel gioco con i cambi. Ho visto una grande difficoltà in qualche giocatore ad entrare nel ritmo della partita. Se avessimo segnato prima… Però sono otto partite senza sconfitte, 4 vittorie e 4 pareggi. Nella mia squadra due o tre giocatori avevano un linguaggio del corpo non buono, che non c’era la forza mentale e l’intensità. Sempre passaggi lenti, che davano tempo all’avversario di piazzarsi. Sappiamo che non è facile giocare giovedì e poi domenica, specie quando giochi fuori casa. Dobbiamo fare meglio, avere uno spirito diverso. Anche io sono stanco, qualche giocatore mio la stanchezza l’ha sentita prima della partita, questo atteggiamento non mi è piaciuto”.

FOTO: Sito Roma