Mourinho: “Due punti persi, ma sono contento della prestazione. La classifica non è vera, a dicembre non saremo lì”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino: “Abbiamo preso un gol da palla inattiva. Giocare contro il Torino è difficile, sono una squadra fisica e intensa. Abbiamo fatto una buona partita, non è facile creare occasioni contro loro con un campo che l’Olimpico, in confronto, sembra una passerella. Abbiamo fatto una partita di sacrificio, con una linea difensiva nuova; mi è piaciuta la mia squadra ed era difficile fare meglio contro questo Torino. La sensazione è di aver perso due punti, ma non sono triste se non per il risultato”.

Poi ha proseguito: “Non è facile per noi. Abbiamo tre attaccanti veri e mi piacciono tutti. Azmoun non ha giocato perché non è in condizione, Dybala è l’unico che può fare quello che ha fatto, Pellegrini ha fatto un solo allenamento. Se tutti stanno bene la nostra proposta sarà questa, abbiamo migliorato tanto per quanto riguarda la costruzione dal basso, possiamo inserirci come con Cristante. Sono dispiaciuto per il risultato, ma vedo una crescita una collettiva e individuale”. E sui gol subiti: “Se vedete la difesa due e mezzo sono nuovi. Non c’è Smalling, non c’è Ibanez che dal punto di vista difensivo era fortissimo. A centrocampo dobbiamo trovare equilibri e oggi mi sono piaciuti sia Paredes che Cristante. Torneremo alla situazione in cui prendevamo meno gol. Llorente ha fatto una partita straordinaria; se guardiamo la classifica non ci piace, ma non è vera. A dicembre ci saranno squadre che non saranno lì e noi non saremo nella stessa posizione”.

Infine, su Lukaku: “Lui è un giocatore fantastico, sono molto contento di lui, di belotti e di Azmoun, che è in una condizione difficile, ma sono molto contento”.

Foto: Twitter Roma