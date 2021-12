Mourinho distribuisce cibo ai senzatetto e alla Caritas: “Non bisogna dimenticare le persone che hanno bisogno di noi”

Josè Mourinho, in questo ultimo giorno del 2021, ha voluto distribuire cibo ai senzatetto e alla Caritas. Il tecnico giallorosso ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti della giornata e il seguente messaggio: “Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. Ma per favore non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà. Esistono sempre persone che hanno bisogno di te e hanno bisogno di tutti noi. Grazie alla Caritas per il lavoro fantastico che fate ogni giorno”.

FOTO: Twitter Roma