Mourinho: “Difficile vincere senza centrali. Derby? Non so come ci arriveremo, se devo mettere Lukaku in difesa lo farò”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia con la Cremonese.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto il sufficiente per non soffrire. Difficile vincere senza difensori centrali, ma noi siamo uniti e andiamo avanti. Celik e Cristante non sono dei centrali. Era difficile fermare quei giocatori loro. Se uscivamo oggi uscivamo morti di stanchezza. La Cremonese non è una squadra da Serie B e il loro allenatore non è da Serie B”

Ora c’è il derby. “Non so come arriveremo. Se serve mettere Lukaku in difesa lo metteremo. Ora però pensiamo all’Atalanta. Conta solo rispettare la passione dei tifosi che non so quanti stadi ha riempito”

È contento della prestazione con la difesa a 4? “Sono contento però è dura. Per i ragazzi è più comodo giocare a 3, la squadra è sistemata meglio nello spazio e i ragazzi sono più abituati. Bryan è più adatto a giocare a centrocampo. Non avere Smalling, Kumbulla e N’Dicka è una grande difficoltà per noi”