Mourinho difende Stankovic: “Non deve ringraziarmi. Un amico non si tocca”

Al 52′ di Roma–Sampdoria, subito dopo l’espulsione di Murillo, l’Olimpico ha riservato cori razzisti nei confronti di Dejan Stankovic, placati dall’intervento di José Mourinho in persona. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico giallorosso ha così commentato l’accaduto: “Non deve ringraziarmi, l’ho fatto per un grande uomo e amico. Sono stato insultato tante volte e in modi diversi negli stadi di questo mondo, ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso: è un grande uomo e uomo grande, ma ha figli e famiglia e non è bello. I nostri tifosi sono fantastici ma in quel momento ho pensato di seguire il mio istinto e un amico non si tocca”.

Foto: Twitter Roma