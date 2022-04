Mourinho: “Di Zaniolo si parla perché vende, sarebbe meglio lasciarlo tranquillo”

Nicolò Zaniolo è stato grande protagonista nella partita vinta dalla Roma contro il Bodo/Glimt, grazie alla splendida tripletta che ha contribuito al raggiungimento della semifinale di Conference League. Parlando ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale, José Mourinho ha commentato il momento del calciatore.

Queste le sue dichiarazioni: “Siccome Zaniolo vende si parla sempre di lui e del perché gioca o non gioca. Per il calcio italiano sarebbe meglio lasciarlo tranquillo, oggi siamo riusciti a nascondere il fatto che avrebbe giocato. Sapevamo che oggi sarebbe stato importante per attaccare la profondità, lo ha fatto molto bene. Domani sarà sicuramente in prima pagina per questo motivo”.

Foto: Twitter Roma