Mourinho: “Ho deciso io di non tornare a febbraio o marzo. Il futuro…”

José Mourinho ha parlato del suo futuro a AFP nel corso di un evento a Basilea. “Vorrei lottare per vincere la Champions. Ma a volte devi provare a vincere altro. Quando arrivai al Manchester United non giocavamo la Champions e dovevamo provare a vincere l’Europa League. Conquistate la terza Champions per pareggiare Zidane? Se ci riuscissi sarebbe fantastico: ma se vincessi la terza Europa League non sarebbe neanche male. Ho due Champions e due Europa League. Se dovessi vincere il quinto titolo europeo, è ovvio che preferirei la Champions. Nostalgia perché sono fuori dai giochi? Sì, ho lasciato e non sono voluto tornare a gennaio, febbraio o marzo. Vorrei trovare un club che mi motivi a ricominciare la prossima stagione. Allenare in Ligue1? Se dicessi di sì, si comincerebbe a speculare con i club che potrebbero essere interessati a me. Potrei tornare in uno dei Paesi in cui sono già stato o provare a lavorare in un quinto Paese e vincere tutto come ho già fatto. Vedremo”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United