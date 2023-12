Mourinho: “Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. Berardi? È un problema del Sassuolo”

In un altro passaggio della conferenza stampa pre Fiorentina, Josè Mourinho si è soffermato sul caso Marcenaro, che lo ha visto ieri a colloquio con il procuratore federale Chinè: “Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. La mia vita a Roma si basa sul lavoro. Mi sono presentato spontaneamente e felicemente in procura federale. Il dottor Chinè mi ha dato la possibilità di dirgli in maniera spontanea e naturale la verità. Non ho mai offeso l’arbitro, né messo in dubbio la sua qualità. Ho utilizzato un’espressione che continuo a pensare fosse normale, perché la adopero anche quando parlo di me stesso. Probabilmente è stata interpretata in un modo diverso da quello che intendevo io. Durante la partita, l’arbitro ha dimostrato di avere le capacità di arbitrare quella gara e subito dopo l’ho confermato. Non riesco ad individuare alcun problema in questo senso. Al procuratore federale ho detto questo e pertanto mi aspetto giustizia”.

Sulle dichiarazioni in merito a Berardi: “È un problema del Sassuolo e forse anche di personalità. Perché non lo hanno detto a me? Come mai il giorno prima mi salutano con grande cordialità, mentre il giorno dopo dichiarano di non esser contenti delle mie dichiarazioni? Per me è una questione di dignità. Se non sono contento di un avversario, ne parlo dopo la partita. Io ho il diritto e il dovere di dire certe cose. Uno come me che allena ad alti livelli da anni, ha il dovere di difendere il calcio. La mia intenzione era proprio quella di difendere il calcio. Nel rettangolo di gioco ci sono cose che non dovrebbero accadere, ma che purtroppo si verificano settimanalmente”.

Foto: Mourinho Twitter Roma conferenza