Mourinho cuore d’oro: consegna cibo agli anziani che lottano contro il Coronavirus

José Mourinho cuore d’oro. Il tecnico del Tottenham è sceso in campo nella lotta contro il Coronavirus e lo ha fatto con un gesto “special”. L’allenatore portoghese, come si evince in un video diffuso da ESPN, ha deciso di portare cibo e beni di prima necessità a delle persone anziane che stanno lottando contro il Covid-19. Un bellissimo gesto che ha subito fatto il giro del web e riscosso il plauso di tutti i tifosi, del Tottenham e non solo.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act 👏 (via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020

Foto: The Sun