Mourinho critico: “A volte penso che i miei ragazzi non mi capiscono, fanno il contrario di quello che dico”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così commentato la vittoria per 2-1 ottenuta dai suoi ragazzi contro un Lecce rimasto in dieci uomini per più di un’ora: “Non mi è piaciuta questa gestione della partita. Contro l’Atalanta abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo perso. I goal devono arrivare anche da Abraham e Zaniolo: non mi preoccupa la stanchezza. Quello che mi preoccupa è la scarsa gestione della partita. A volte vedo delle cose nella partita che dico ‘Il mio italiano sta diventando orribile’ perché i giocatori non mi capiscono, a volte fanno il contrario di quello che dico”.

