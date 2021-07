Mourinho: “Cristante grande talento. Mi dispiace per Spinazzola, lo aspetto a braccia aperte”

Continua la conferenza stampa di presentazione di Josè Mourinho. Il portoghese ha parlato di Cristante e Spinazzola:

“Siamo felici di avere questi giocatori in una nazionale che sta facendo molto bene e che, al 50% questi questi giocatori di tornare al club come campioni d’Europa. Motivo d’orgoglio per loro e per me che non ho mai allenato questo giocatori. Siamo tutti felici per questa situazione. Cristante dimostra che è una Nazionale piena di talento, Mancini chiaramente ha grande rispetto per lui come giocatore. Ha grandi potenzialità e lo aspetto a braccia aperte. Per Spinazzola sono rattristato il suo infortunio. Lui però la vive con il sorriso questa situazione, è forte. Sarà una lunga assenza. La soluzione sarà Riccardo Calafiori. Noi abbiamo fiducia in lui, dovrà lavorare molto perché sarà un giocatore della prima squadra. Pero scusi direttore, (girandosi verso di lui) abbiamo bisogno di un terzino sinistro…”

Foto: Twitter Roma