Mourinho contro l’arbitro Taylor: “Sei una fottuta disgrazia”

José Mourinho ha contestato la direzione dell’arbitro Taylor, piena di errori e omissioni. Nella pancia dello stadio “Puskas” di Budapest ha aspettato il direttore di gara inglese e gli ha detto “sei una fottuta disgrazia”, mentre Roberto Rossetti (designatore UEFA) cercava a stento di trattenerlo. In precedenza Mourinho aveva rilasciato dichiarazioni pesanti: “Taylor è un grandissimo arbitro, speriamo che l’anno prossimo faccia la Champions così fa cagate solo in Champions e non in Europa League. Noi siamo più umili di questo in Europa League”.

Foto: Mourinho Instagram