Mourinho: “Conta il risultato. Darboe ha dato equilibrio alla squadra”

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la netta vittoria conseguita sul campo dello Zorya. Ecco le sue parole: “Mi è piaciuto il risultato. Alla fine è quello che conta. Quattro giorni fa abbiamo dominato una squadra, giocato contro una squadra che sembrava una piccola e abbiamo perso. Conta il risultato. Oggi abbiamo vinto. Abbiamo sei punti, ne mancano cinque-sei per qualificarsi. Un passo avanti senza infortuni, abbiamo fatto riposare chi è rimasto in panchina o è rimasto a Roma”. E su Darboe ha dichiarato: “Ha giocato molto bene. Ha dato un buon equilibrio alla squadra, buone decisioni palla al piede e ha letto bene i movimenti difensivi. Ho voluto dare l’opportunità a Diawara qualche minuto ed è per questo che l’ho cambiato”.

FOTO: Twitter Roma