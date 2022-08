Mourinho conferma: “Possibilità molto alta che Felix venga trasferito”

Vi avevamo già parlato della possibilità che l’attaccante della Roma, classe 2003, potesse lasciare i giallorossi in questa finestra estiva per approdare alla Cremonese, oggi arriva la conferma.

“Felix Afena-Gyan sarà a disposizione per la partita di domani?” è una delle tante domande poste a Mourinho durante la conferenza pre Juve-Roma, la sua risposta non lascia più alcun dubbio: “Esiste una possibilità molto alta che Felix venga trasferito: né noi vogliamo rischiare e né lui vuole prenderli qualche rischio e per questo motivo Felix Afena-Gyan non ci sarà“.

Foto: Twitter Roma