Mourinho: “Complimenti alla Cremonese. Noi insufficienti a chiudere la partita, se non si segna è dura”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Cremonese, José Mourinho ha così commentato la vittoria e la prestazione della sua Roma: “Complimenti a loro. Nei primi 20-25 minuti abbiamo avuto tante opportunità. Dopo abbiamo trovato una vera squadra, ha un allenatore di qualità. Un team molto bene organizzato con un suo stile e gioco difensivo. Complimenti anche all’arbitro è andato bene. Noi insufficienti a chiudere nel primo tempo. Se non si segna è dura. Prima del match e ieri si sentiva la tristezza dopo aver perso anche Zaniolo. Quando non si segna c’è un po’ di paura e pressione. Alla fine negli ultimi 10-15 minuti i loro cambi hanno messo la partita in difficoltà. Come si chiudono le partite? In tanti modi, si poteva farlo nei primi 20 minuti. Radu ha parato in modo fantastico. Dopo 20 minuti il campo era un campo di patate. Abbiamo cambiato Nicolò per El Shaarawy troppo presto, solitamente lo facciamo più tarid. A fine partita abbiamo finito con la squadra in difficoltà fisica ma bene, la squadra difende bene e con concentrazione. Abbiamo due partite finite 1-0, mi preoccupa? No, perchè Tammy, Paulo e Nicolò segneranno. Zaniolo sarà fuori per un po'”.

Foto: Twitter Roma