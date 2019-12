Mourinho: “Chi non passa agli ottavi di Champions dovrebbe uscire dall’Europa definitivamente”

L’allenatore del Tottenham, Josè Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata all’ultimo minuto sul campo del Wolverhampton: “Sono molto orgoglioso di aver posto fine all’imbattibilità del Wolverhampton. Nuno Espirito Santo deve essere molto orgoglioso del record dei Wolves“.

Champions League

“Il Wolverhampton lotterà con noi, Chelsea, United e Arsenal per la top-6 e ci saranno anche per il quarto posto. Sono anche in Europa League: per me chi non passa agli ottavi di Champions dovrebbe uscire dall’Europa in maniera definitiva. Adesso i Wolves dovranno vedersela con l’Inter, l’Ajax e con altre buone squadre. Secondo me i ragazzi di Nuno possono battere chiunque, a casa o fuori. Hanno una mentalità incredibile”.

Foto: Twitter Tottenham