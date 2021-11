Mourinho, che attacco dalla Spagna: “È scaduto il tempo del Mussolini portoghese”

Cinque sconfitte in campionato, la figuraccia in casa del Bodo Glimt, la questione degli esuberi emarginati e messi in disparte malgrado inventi investimenti fatti in passato dalla Roma. José Mourinho non sta certo vivendo un momento felice, ma dalla Spagna le critiche sono impietose.

Il quotidiano “La Vanguardia” è andato giù pesantissimo: “Quando lascerà la Roma, mangerà il panettone?, il sollievo dei tifosi sarà superato da quello dei giocatori. Il Mussolini portoghese ha avuto il suo momento, bisogna ammetterlo. Ha vinto molti titoli. Il brutalismo non è mai piaciuto, ma ai suoi tempi ha funzionato. Nemmeno quello più funziona. Mourinho è scaduto”.

Foto: Twitter Roma