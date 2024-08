Mourinho: “Champions con il Fenerbahçe? Tutto è possibile ma non credo nei miracoli”

Il Fenerbahçe di Mourinho questa sera disputerà il terzo turno dei preliminari di Champions League contro il Lille. Nel corso della conferenza stampa pre partita, l’ex tecnico giallorosso ha parlato degli obiettivi del club, come riporta Fanatik: “Il club non mi ha mai detto che la Champions League fosse una necessità. Sarebbe bello se potessimo giocare in Champions League, sia per il prestigio del club, sia per il prestigio del calcio turco, che infine per il prestigio dei giocatori stessi. Se mi chiedete se possiamo vincere la Champions beh, tutto è possibile, ma non credo ai miracoli. Se mi chiedete se possiamo vincere l’Europa League, sì, possiamo. Se mi chiedete se vogliamo giocare in Champions League o in Europa League, direi Champions League”.

Foto: mourinho twitter fenerbahce