Mourinho: “C’è stata una sola notte nella mia carriera da allenatore in cui ho pianto dopo una sconfitta. Vi racconto quando”

Jose Mourinho, tecnico portoghese esonerato lo scorso gennaio dalla Roma dopo due anni e mezzo di esperienza sulla panchina giallorossa, ha concesso un’intervista ai microfoni Prime Video Sport, in cui ha raccontato un curioso retroscena legato alla sua carriera di allenatore. Queste le sue parole: “C’è stata una sola notte nella mia carriera da allenatore in cui ho pianto dopo una sconfitta. Lo ricordo bene. Mi riferisco all’annata 2011/12 quando il Real Madrid venne eliminato a rigori dal Bayern Monaco in semifinale di Champions League.

Ho pianto mentre guidavo per tornare a casa dopo aver perso contro il Bayern. È stata l’unica volta che l’ho fatto. Poi ho ricevuto una chiamata da Mendes che mi dice: ‘Fammi un favore: vai a casa di Cristiano perché è morto’. Eravamo la squadra più forte d’Europa, senza dubbio. Abbiamo vinto la Liga battendo tutti i record di punti e gol. Quella finale l’avremmo vinta, non ho alcun dubbio. La cosa più crudele per me è stata che ai rigori abbiamo scelto Cristiano Ronaldo, Kakà e Sergio Ramos, che erano sicurissimi dal dischetto ma hanno sbagliato pur essendo quelli che non sbagliavano mai.”

Foto: Twitter A.S. Roma