Mourinho: “Campo artificiale? Non voglio lamentarmi. Dobbiamo giocare in queste condizioni”

La Roma è chiamata alla trasferta di Europa League in casa dell’Helsinki, con l’obiettivo di vincere per non vedere svanire la qualificazione. In conferenza stampa ha parlato il tecnico giallorosso, Mourinho: “Sono concentrato sulla partita, dobbiamo vincere per non dipendere dagli altri. Sappiamo che non sarà facile, a fine gara all’andata ho detto che non sarebbe stato facile in parità numerica. Anche contro Betis e Ludogorets non è andata benissimo contro di loro, non siamo qui in vacanza, siamo qui per restare in Europa League, non vogliamo scendere in Conference League dove siamo i detentori del titolo. Per noi sarà una gara cruciale. Campo artificiale? Non voglio lamentarmi, dobbiamo giocare in queste condizioni. Non importa se sia un terreno sabbioso o di erba artificiale. Dobbiamo vincere e basta. Giocare su un terreno artificiale cambio lo sport, chi è abituato a giocare su questo campo è avvantaggiato”.

Foto: twitter Roma