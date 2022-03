Mourinho: “Bravi nel rischiare e non accontentarci dei supplementari. Tanti errori, bene in difesa”

Intervistato da DAZN dopo il passaggio del turno in Conference League, il tecnico della Roma José Mourinho ha detto la sua sulla partita pareggiata 1-1 contro il Vitesse: “Eravamo in una situazione limite, tanti potevano pensare di accontentarsi portandola ai supplementari per gestirla su trenta minuti, mentre noi ci abbiamo provato sino alla fine. C’è stato il coraggio di rischiare per cercare di segnare, mi è piaciuta la qualità del nostro gioco difensivo perché non abbiamo corsi rischi. I nostri terzini invece hanno perso palla in zone pericolose e il centrocampo non ha girato bene, questa è un’altra storia, ma va considerata anche la forza del Vitesse”.

Mourinho prosegue: “Una squadra stanca non segna mai all’ultimo, per una formazione con i nostri limiti un filotto di nove partite senza sconfitte è un’ottima cosa”.

Foto: Twitter Roma