Mourinho attacca Chiffi: “È dura giocare con il peggior arbitro trovato in carriera”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, si è scagliato contro la direzione di gara da parte dell’arbitro Chiffi: “La tensione ha una connessione stretta con la tua espressione fisica/morale. Abbiamo avuto in campo gente stanca, al limite, ma che ha giocato dando tutto, come Pellegrini, Cristante, Mancini. Hanno il DNA della Roma. C’è gente che gioca in difficoltà, gente che gioca e non ha ancora le qualità per giocare a questo livello. Abbiamo una panchina praticamente inesistente. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma i ragazzi hanno fatto il massimo e niente, risultato adatto alla partita. Giocare con il peggior arbitro della carriera è dura, e ne ho trovati tanti, ma non ha avuto una grande influenza. Nonostante ciò, non è empatico, da un punto di vista tecnico è orribile, ma non abbiamo la forza di dire che un arbitro non lo vogliamo, come fanno certe squadre: la Roma non ha questa capacità. Sabato volevo stare con i ragazzi in campo, per giocare contro una super squadra quale l’inter, ma non potevo farlo, sapendo che parlando avrei preso rosso”.

Foto: Twitter Roma