Mourinho annuncia: “Kane tornerà titolare contro il Manchester United”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Manchester United, Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato del ritorno in campo di Harry Kane: “Sta lavorando molto bene, posso dire tranquillamente che sarà titolare. Non sappiamo quanto minuti abbia nelle gambe o se sia in condizioni ottimali. Non gioca da sei mesi, il campo ci darà risposte. Ha lavorato molto bene, è un professionista straordinario”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Tottenham Hotspurs FC