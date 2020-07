Mourinho allo scoperto sul futuro di Dier: “Sono fiducioso per il suo rinnovo”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, durante la conferenza stampa odierna si è soffermato anche sul futuro di Eric Dier, in scadenza di contratto nel 2021. Queste le parole dello Special One: “Il presidente mi dice che vuole che Eric firmi un nuovo di contratto ed Eric mi dice che qui è più che felice, anzi è più che felice della sua situazione. Quindi sono fiducioso. Spero che possano trovare un accordo, perché sto portando la squadra in una certa direzione”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham