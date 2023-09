Mourinho: “All’Inter devono essere felici per il loro ex mister perché aveva bisogno di Lukaku”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 7-0 contro l’Empoli, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così difeso Romelu Lukaku, in gol questa sera, dalle critiche arrivate da parte della tifoseria dell’Inter: “All’Inter devono essere felici per il loro ex mister perché aveva bisogno di Lukaku. E poi hanno vinto il derby 5-1″.

Foto: Twitter Roma