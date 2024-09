Mourinho: “Allenare una Nazionale? Forse un giorno, quando sarò vecchio e stanco”

A pochi giorni dalla ripresa del campionato turco, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da Fanatik, parlando anche del suo futuro: “Il mio obiettivo è avere successo al Fenerbahçe e loro vogliono che resti a lungo. Questo è il mio obiettivo. Ho avuto occasioni di allenare una Nazionale in passato, ma le ho sempre rifiutate. Non è un lavoro che mi renderebbe felice: 1-2 partite al mese, viaggiare per vedere i giocatori, aspettare i tornei… Ho molte energie da spendere in questo momento. Forse un giorno, quando sarò vecchio e stanco, ma non oggi”.

Foto: twitetr fenerbahce