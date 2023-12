Mourinho alla festa di Natale: “Posso dare di più”

Ieri sera l’Hotel Cavalieri Hilton di Roma si è trasformato in una sorta di Stadio Olimpico. Gli unici grandi assenti sono stati il presidente Dan Friedkin e suo figlio Ryan, ma a rappresentare la squadra c’erano il ds Tiago Pinto e l’ad della Roma. Nel momento in cui lo speaker giallorosso ha pronunciato i nomi di Mourinho e Dybala c’è stato un grande boato.

Di seguito le parole dello Special One al momento della chiamata sul palco: “Natale può essere considerato come momento finale di un anno e quindi anche un momento di riflessione. Io la mia l’ho fatta e posso dare di più come questi ragazzi vicino a me. E magari anche gli sponsor…“.

Foto: Twitter Roma