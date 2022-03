Mourinho: “Alcuni non sono abituati a giocare ogni tre giorni. Derby? La Lazio avrà una settimana per prepararlo”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato così in conferenza stampa il pari per 1-1 contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni: “Tutti cerchiamo di tirare fuori qualcosa in più, ma alcuni hanno caratteristiche fisiche diverse, altre mentali. Mi è mancato tanto Mkhitaryan oggi per esempio, di questo non abbiamo parlato. Io sono abituato a giocare ogni tre giorni, anche tu come allenatore devi essere molto preparato per questo sforzo nel mio caso emozionale. Anche i giocatori devono adattarsi a questo e noi abbiamo ancora degli elementi che a questo livello ancora devono abituarsi, l’anno prossimo succederà di nuovo e dovremo fare un passo avanti, perché se continui con gli up and down vai in difficoltà. Giovedì abbiamo una partita decisiva e non pensiamo a domenica, la Lazio invece avrà l’intera settimana per prepararsi ma probabilmente in Europa League volevano restarci”.

FOTO: Twitter Roma