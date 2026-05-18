Mourinho al Real in pieno countdown

18/05/2026 | 20:40:41

Siamo in pieno countdown per il ritorno di Mourinho al Real Madrid. Dalle indiscrezioni del 28 aprile alla conferma che strada facendo Special One ha sbaragliato qualsiasi tipo di concorrenza. Il Benfica si è dovuto arrendere dinanzi all’evidenza dei fatti, malgrado un contratto in scadenza tra poco più di un anno. Il Real gli proporrà un biennale, prima scelta da sempre di Florentino Perez. Ora mancano i passaggi formali e molto presto ci sarà la presentazione per il il ritorno di Mourinho al Real.

Foto: sito Benfica