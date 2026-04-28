Panchina Real: Mourinho resta un nome in evidenza

28/04/2026 | 13:55:49

Il Real Madrid cerca un nuovo allenatore per archiviare una stagione che non può essere definita ricca di soddisfazioni. E Josè Mourinho, che ha un grande rapporto con Florentino Perez, può giocarsi legittimamente le sue chance. Ci sono ulteriori conferme rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo The Athletic non ci sarebbe unanimità dentro il Real Madrid ma Perez avrà un ruolo determinante nella decisione. Nel contratto con il Benfica c’è una clausola di 3 milioni che permetterebbe a Mourinho di liberarsi.

Foto: sito Benfica