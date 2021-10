Mourinho: “Accoglienza dello Stadium? L’ultima volta la ricordo, ma non sarà un dramma”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato anche in merito all’accoglienza che pensa di aspettarsi dall’Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Che accoglienza mi aspetto? Magari la stessa di sempre o diversa: non lo so. Quando l’ultima volta alla fine della partita ho avuto una reazione un po’ criticata l’ho visto un po’ strano. La gente è rimasta con la reazione emozionale di dieci secondi dimenticando novanta minuti di partita. Oggi si parla di rispetto, ma in quei novanta minuti si è dimenticato tutto questo. Non è un dramma”.

Foto: Twitter Roma