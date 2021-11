Mourinho: “Abraham tornerà a segnare, Zaniolo sta bene. Degli arbitri non parlo”

Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Bodo-Glimt, José Mourinho ha parlato in conferenza della stampa. Ecco le parole dell’allenatore della Roma: “Vogliamo vincere per tornare primi nel girone. La partita di Bodo non l’abbiamo dimenticata. Non giocherà la stessa squadra, ovviamente. Anche io dopo la gara ho detto di aver avuto troppe paure come del freddo, degli infortuni e della stanchezza, ma non della partita o di una sconfitta. Ho sbagliato io e abbiamo sbagliato tutti. Arbitri? Non parlo di arbitraggi, nemmeno di Serie A“.

Su Abraham e Zaniolo: “Abraham ha iniziato abbastanza bene, ha creato un impatto positivo e adesso vive un momento non speciale, ma è un grande giocatore e abbiamo fiducia in lui. Tornerà a giocare meglio, segnerà e non ci sono problemi. Fiducia totale in lui. Zaniolo fisicamente sta bene ed è fortissimo. Ci sono dettagli che deve imparare dal punto di vista tattico, ma è normale alla sua età quando ha perso due anni di carriera. E’ un professionista e ama lavorare, sono soddisfatto“.

Foto: twitter Roma