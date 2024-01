Mourinho: “Abbiamo perso per un rigore del calcio moderno. Orsato non lo aveva dato a 3 metri di distanza”

José Mourinho ha commentato a Canale il derby di Coppa Italia perso dalla Roma: “Sempre doloroso perdere, quando è derby ancora di più. Abbiamo grandi difficoltà, nelle ultime settimane Napoli, Juve, Atalanta e Lazio, abbiamo vinto bene contro il Napoli, meritavamo di più contro Juve e Atalanta, oggi perdiamo con un rigore del calcio moderno. Un rigore che l’arbitro non lo dà a 3 metri di distanza, il Var sì. Nessuno dieci anni fa si butterebbe come succede oggi. Nel primo tempo eravamo noi la squadra con maggiore personalità. Un rigore dei tempi moderni e anche ridicolo per me, un rigore provocato da un bambino top (Huijsen).L’azione prima era una rimessa laterale nostra, in partire del genere chi segna prima è privilegiato, chi gioca in casa non ci sono più pallone. Dybala? Il solito problema muscolare nel posteriore, ha giocato due giorni fa una partita molto fisica, 80 minuti e due giorni di recupero è dura. Lui voleva giocare a tutti costi. Mancini gioca da un mese con un dolore, ora non si allenerà fino alla prossima. È entrato Pellegrini che non sta bene alla colonna vertebrale. Sono deluso con qualche giocatore dal punto di vista individuale, si poteva fare di più., arriviamo nella zona esterna e non facciamo cross. Adesso abbiamo perso un derby che pesa tanto se penso a questi incredibili tifosi, ma dobbiamo andare avanti. Domenica finiamo a Milano questo ciclo terribile”.

Foto: twitter Roma