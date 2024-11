Mourinho: “Abbiamo giocato contro ottimi rivali, ma anche contro il sistema”

Dopo il movimentato incontro tra Trabzonspor e Fenerbahce, concluso 2-3 con una rete al 102′ di Amrabat, José Mourinho ha parlato alla stampa, esprimendo il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali controverse e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

“Parlo a nome di tutti i tifosi del Fenerbahçe. Non lo vogliamo. Non vogliamo questo arbitro, né come VAR né come arbitro in campo. Abbiamo giocato contro buoni rivali, ma anche contro il sistema. Questa è la cosa più difficile che ci sia. Giochiamo contro il VAR, contro il sistema . Ecco perché festeggiamo così dopo aver vinto. Abbiamo vinto contro gente molto, molto forte. Sono arrabbiato con quelli del Fenerbahce che mi hanno portato qui, mi hanno raccontato metà della storia. “Se mi avessero detto tutto, non sarei venuto al Fenerbahce”.

Lo Special One ha poi rincarato la dose: “Non sono molte le persone fuori dalla Turchia che guardano le partite del campionato turco. Lo pubblicherò sul mio Instagram e milioni di persone lo vedranno.Se le cose cambiano, se il sistema si rafforza, le mie parole scompariranno. Forse il Fenerbahce è ancora più consapevole”.

Foto: twitter fenerbahce