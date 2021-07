Mourinho: “La Roma? Un’accoglienza incredibile. Mi sono sentito subito in debito”

È in corso la presentazione di José Mourinho, nuovo allenatore della Roma. Queste le sue prime parole in conferenza stampa:

“Devo ringraziare i tifosi della Roma, ho avuto subito questa sensazione, mi sono sentito in debito perché l’accoglienza è stata emozionante. Devo ringraziare loro e meritare la fiducia del club e della proprietà. Mi hanno accolto in modo fantastico. Sono qui perché sono vicino alla statua di Marco Aurelio, nulla viene dal nulla. Questo ha un significato che penso essere molto simile a quanto ci siamo detto quando ho parlato con la proprietà, il progetto è molto chiaro. Non dobbiamo dimenticare il passato fantastico di questo club. La parola tempo nel calcio non esiste, in questo caso esiste perché la proprietà vuole non è i successi oggi e i problemi domani ma una situazione sostenibile nel futuro. Proprio per questo motivo sono qui. E’ il momento di lavorare, vogliamo una mentalità di lavoro. Questa fantastica città è stato il motivo della nostra scelta? No, perché non siamo qui in vacanza. E’ una responsabile che sento, ma non siamo qui per turismo, piuttosto per lavorare. Per questa ragione allenamento alle 4, ciao… (e finge di andarsene). La pressione? Ho dovuto cambiare telefono tre volte…”

Foto: Instagram Mourinho