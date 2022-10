Mount sincero: “Mi dispiace per Tomori, non andava espulso”

Tiene banco l’episodio che ha influito sulla partita di Champions League tra Milan e Chelsea, ovvero l’espulsione di Tomori. Sulla decisione del direttore di gara, però, in molti sono rimasti perplessi tra cui anche qualche giocatore del Chelsea come, ad esempio, Mount. Il centrocampista ha parlato infatti ai canali ufficiali del club inglese: “Fik è un mio compagno, lo conosco da molto tempo e mi è dispiaciuto molto per lui. Non credo che fosse un fallo da espulsione. Era rigore? Forse sì. Ho sentito che cercava di tirarmi da dietro mentre io correvo verso la porta. Ho continuato a correre perché sentivo che potevo ancora provare a segnare, poi non ce l’ho fatta e l’arbitro ha fischiato subito rigore. È stato difficile vedere l’espulsione di Tomori. La partita per me doveva proseguire 11 contro 11, forse ha rovinato un po’ il gioco. Per noi è stato ovviamente grandioso perché volevamo vincere, cosa che abbiamo fatto. Ma sono ancora molto dispiaciuto per Tomori”.

